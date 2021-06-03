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ООС: не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков

Киев • УНН

 • 16084 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прпинення огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков

Цитата:

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в штабе.

Детали

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

2 июня боевики также не нарушали "режим тишины".

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