ООС: не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прпинення огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в штабе.
Детали
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.
"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
2 июня боевики также не нарушали "режим тишины".