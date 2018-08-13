ООС: бойовики здійснили 57 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Минулої доби, 12 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою. Бойовики 57 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 12 разів із важкого озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що незаконні збройні формування: “вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Золотого, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Зайцевого, Південного, Майорська, Мар’їнки, Миколаївки, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Гнутового, а із мінометів калібром 120 та 82 мм наші позиції біля Кримського, Луганського, Майорська, Зайцевого, Водяного, Гнутового та Лебединського. У районі населеного пункту Миколаївка зафіксована робота снайперської пари противника”.
Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.
“Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Водяне, Лебединське та Широкине. Одного військовослужбовця Збройних Сил України поранено. За даними розвідки одного окупанта знищено, шість дістали поранення”, — додали у прес-центрі ООС.