ООС: боевики совершили 57 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. За прошедшие сутки, 12 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Боевики 57 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Зайцевого, Южного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Гнутового, а с минометов калибром 120 и 82 мм наши позиции у Крымского, Луганского, Майорска, Зайцевого, Водяного, Гнутового и Лебединского. В районе населенного пункта Николаевка зафиксирована работа снайперской пары противника”.
В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкино. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получили ранения. По данным разведки однин оккупант уничтожен, шесть получили ранения”, - добавили в пресс-центре ООС.