ООС: боевики совершили 57 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Зайцевого, Южного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Гнутового, а с минометов калибром 120 и 82 мм наши позиции у Крымского, Луганского, Майорска, Зайцевого, Водяного, Гнутового и Лебединского. В районе населенного пункта Николаевка зафиксирована работа снайперской пары противника”.

В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкино. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получили ранения. По данным разведки однин оккупант уничтожен, шесть получили ранения”, - добавили в пресс-центре ООС.