ООС: бойовики здійснили 36 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що незаконні збройні формування: “вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вівся по захисниках, Кримського, Макарового, Новолуганського, Луганського, Південного, Залізного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, ворог 3 рази обстріляв наші позиції біля Кримського із 82-мм мінометів. Також обстрілу із мінометів калібром 82 мм зазнали захисники Талаківки, а по позиціях наших військ біля Павлополя противник вів вогонь із танка, мінометів калібром 120 мм та 82 мм”.

“За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Троїцького, Мар’їнки та Водяного. За даними розвідки один окупант загинув та один дістав поранення”, — повідомили у прес-центрі ООС.