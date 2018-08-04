ООС: боевики совершили 36 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь велся по защитникам, Крымского, Макарового, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, враг 3 раза обстрелял наши позиции у Крымского с 82-мм минометов. Также обстрелу с минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям наших войск у Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм”.

“За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного. По данным разведки один оккупант погиб и один получил ранения”, — сообщили в пресс-центре ООС.