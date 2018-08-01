ООС: бойовики здійснили 36 обстрілів позицій українських військових

У прес-центрі повідомили, що бойовики: “вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Луганського, Південного, Зайцевого, Новомихайлівки, Опитного, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, Водяного та Талаківки”.

“За минулу добу у ході бойових дій одного військовослужбовця Об’єднаних сил було поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Мар’їнки. За даними розвідки двоє окупантів загинули та шістьох поранено”, — повідомили військові.