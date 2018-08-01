ООС: боевики совершили 36 обстрелов позиций украинских военных

В пресс-центре сообщили, что боевики: “вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки”.

“За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Марьинки. По данным разведки двое оккупантов погибли и шестеро ранены”, — сообщили военные.