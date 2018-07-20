ООС: бойовики здійснили 18 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. 19 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 18 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
“Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Жовтого, Луганського, Світлодарська, Майорська, Авдіївки, Пісків, Кам’янки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного та Водяного. Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я”, — вказано у повідомленні.
У прес-центрі також додали, що: “Вчора, втрат серед захисників України не має. За даними розвідки троє окупантів загинули і одного було поранено”.
“Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Широкиного та Водяного. Внаслідок прицільного ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — повідомили військові.