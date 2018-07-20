ООС: боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. 19 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 18 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
“Российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия”, — указано в сообщении.
В пресс-центре также добавили, что: “Вчера, потерь среди защитников Украины нет. По данным разведки трое оккупантов погибли и один был ранен ”.
“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Широкино и Водяного. Вследствие прицельного огня противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — сообщили военные.