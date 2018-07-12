ООС: бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 12 липня. УНН. 11 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики майже по всій лінії зіткнення порушували режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

“На Луганському напрямку біля Станиці Луганської ворог вчинив чергову провокацію на ділянці розведення сторін, випустивши декілька черг з великокаліберного кулемету у бік наших позицій, чим вже вкотре зірвав виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Також були обстріляні з гранатометів зазнали захисники Кримського. Відмічається, що значно активізувалися окупанти на Світлодарському напрямку. Там ворог 7 разів відкривав прицільний, проте нетривалий вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил. Вогневого впливу зазнали захисники Новолуганського, Світлодарська та Луганського”, — вказано у повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що: “На Донецькому та Маріупольському напрямках відмічається зниження активності ворога, порівнюючи із попередньою добою. Російські окупаційні війська відкривали поодинокий вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Талаківки та Широкиного”.

“Нажаль, за минулу добу одного військовослужбовця було поранено. За даними розвідки двоє окупантів дістали поранення. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донецькому та Маріупольському напрямках. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції наших захисників біля Мар’їнки, Березового, Троїцького та Водяного”, — повідомили в штабі ООС.

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