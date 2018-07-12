ООС: боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных

“На Луганском направлении у Станицы Луганской враг совершил очередную провокацию на участке разведения сторон, выпустив несколько очередей из крупнокалиберного пулемета в сторону наших позиций, чем в очередной раз сорвал исполнение решения Трехсторонней контактной группы. Также были обстреляны из гранатометов подверглись защитники Крымского. Отмечается, что значительно активизировались оккупанты на Светлодарском направлении. Там враг 7 раз открывал прицельный, однако непродолжительный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил. Огневому воздействию подверглись защитники Новолуганского, Светлодарска и Луганского”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что: “На Донецком и Мариупольском направлениях отмечается снижение активности врага, сравнивая с предыдущими сутками. Российские оккупационные войска открывали единичный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Талаковка и Широкино”.

“К сожалению, за прошедшие сутки один военнослужащий был ранен. По данным разведки двое оккупантов получили ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции наших защитников у Марьинки, Березовой, Троицкого и Водяного”, - сообщили в штабе ООС.