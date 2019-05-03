ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів, поранено двох українських військових

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, відбулося вже 12 обстрілів з боку противника", - сказав Праута.

З його слів, з о пів на першу ночі російсько-окупаційні війська майже годину з боку Верхньошироківського з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілювали військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання поблизу населеного пункту Пищевик.

Позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новотроїцького двічі за ніч були обстріляні із заборонених мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ще один обстріл тут відбувся після 6-ї ранку – цього разу із міномета калібру 120 мм і кулеметів великого калібру.

Під ранок ворог випустив 4 міни калібру 82 мм по опорних пунктах наших військ в районі Березового, ще два рази використав міномети 82-го калібру під час обстрілів оборонців Мар’їнки.

Також біля Мар’їнки зранку зафіксовані 2 обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а також кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Захисники Авдіївки опинялися під вогнем противника двічі. З 06:40 протягом 20 хвилин окупанти з боку Спартака вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а після 09:10 з боку Яковлівки випустили 6 мін калібру 120 мм.

В районі Павлополя близько 06:00 ранку відбувся тривалий обстріл позицій українських військ з озброєння бойової машини піхоти.

"За попередньою інформацією, протягом поточної доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил поранено", - повідомив Праута.

Як повідомляв УНН, напередодні, 2 травня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

Також нагадаємо, що бойовики рано вранці 3 травня здійснили мінометний обстріл Мар'їнки. У результаті було пошкоджено 6 будинків та 2 автомобілі.