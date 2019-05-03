ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів, поранено двох українських військових

ukru
22 березня, 17:51 • 70379 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 114924 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 101157 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 101162 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 81349 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100885 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150751 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167746 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154674 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 244931 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
70 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 21675 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 47524 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 33408 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 34914 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 44375 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 161657 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 244931 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 208464 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 193372 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 160056 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 54680 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 51469 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 67297 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 46837 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 79445 перегляди
Актуальне
ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів, поранено двох українських військових

ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів, поранено двох українських військових

Київ • УНН

 • 10206 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:00, незаконні збройні формування 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За попередньою інформацією, внаслідок ворожих обстрілів двох військовослужбовців Об’єднаних сил поранено. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, відбулося вже 12 обстрілів з боку противника", - сказав Праута.

З його слів, з о пів на першу ночі російсько-окупаційні війська майже годину з боку Верхньошироківського з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілювали військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання поблизу населеного пункту Пищевик.

Позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новотроїцького двічі за ніч були обстріляні із заборонених мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ще один обстріл тут відбувся після 6-ї ранку – цього разу із міномета калібру 120 мм і кулеметів великого калібру.

Під ранок ворог випустив 4 міни калібру 82 мм по опорних пунктах наших військ в районі Березового, ще два рази використав міномети 82-го калібру під час обстрілів оборонців Мар’їнки.

Також біля Мар’їнки зранку зафіксовані 2 обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а також кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Захисники Авдіївки опинялися під вогнем противника двічі. З 06:40 протягом 20 хвилин окупанти з боку Спартака вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а після 09:10 з боку Яковлівки випустили 6 мін калібру 120 мм.

В районі Павлополя близько 06:00 ранку відбувся тривалий обстріл позицій українських військ з озброєння бойової машини піхоти.

"За попередньою інформацією, протягом поточної доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил поранено", - повідомив Праута.

Як повідомляв УНН, напередодні, 2 травня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

Також нагадаємо, що бойовики рано вранці 3 травня здійснили мінометний обстріл Мар'їнки. У результаті було пошкоджено 6 будинків та 2 автомобілі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,229.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,999.65