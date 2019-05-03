ООС: боевики совершили 12 обстрелов, ранены двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по позициям украинских военных. По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, произошло уже 12 обстрелов со стороны противника", - сказал Праута.
По его словам, с половины первого ночи российско-оккупационные войска почти час со стороны Верхнешироковского из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливали военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи населенного пункта Пищевик.
Позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Новотроицкого дважды за ночь были обстреляны из запрещенных минометов 120-го и 82-го калибров, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Еще один обстрел здесь произошел после 6 утра - на этот раз из миномета калибра 120 мм и пулеметов крупного калибра.
Под утро враг выпустил 4 мины калибра 82 мм по опорным пунктам наших войск в районе Березового, еще два раза использовал минометы 82-го калибра во время обстрелов защитников Марьинки.
Также возле Марьинки утром зафиксированы 2 обстрела из автоматических станковых гранатометов, а также пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Защитники Авдеевки оказывались под огнем противника дважды. С 6:40 в течение 20 минут оккупанты со стороны Спартака вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а после 9:10 со стороны Яковлевки выпустили 6 мин калибра 120 мм.
В районе Павлополя около 06:00 утра состоялся длительный обстрел позиций украинских войск из вооружения боевой машины пехоты.
"По предварительной информации, в течение текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил ранены", - сообщил Праута.
Как сообщал УНН, накануне 2 мая боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Также напомним, что боевики рано утром 3 мая совершили минометный обстрел Марьинки. В результате было повреждено 6 домов и 2 автомобиля.