ООС: боевики совершили 12 обстрелов, ранены двое украинских военных

КИЕВ. 3 мая. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по позициям украинских военных. По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута, передает УНН.