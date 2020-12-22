ООС: бойовики вісім разів порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Протягом поточної доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.
Так, вранці, противник знову вдався до використання забороненого озброєння і застосував проти наших захисників артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Поблизу цього ж населеного пункту ворог ще кілька разів відкривав неприцільний вогонь з гранатометів різних систем.
Біля українських позицій у районі Водяного російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування місцевості 8 мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.
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Також противник неодноразово вів вогонь і у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, неподалік Луганського та Південного ворог використовував проти українських воїнів міномети 120-го та 82-го калібру. А біля останнього – ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Як наголосили у пресцентрі, постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 3 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 21 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.