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ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины"

Киев • УНН

 • 12154 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины"

"В течение текущих суток, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в пресс-центре.

Так, утром, противник снова вернулся к использованию запрещенного вооружения и применил против наших защитников артиллерийские системы 122-го калибра неподалеку Водяного, что на Приазовье. Вблизи этого же населенного пункта враг еще несколько раз открывал неприцельный огонь из гранатометов различных систем.

Возле украинских позиций в районе Водяного российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

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Также противник неоднократно вел огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, недалеко от Луганского и Пивденного враг использовал против украинских воинов минометы 120-го и 82-го калибра. А возле последнего - еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как отметили в пресс-центре, выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 21 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

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