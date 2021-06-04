ООС: бойовики від початку доби один раз порушили "режим тиші"

Що передувало
2 червня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях”.
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Протягом минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Що відомо
Станом на 7 ранку, 4 червня, зафіксоване 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
Внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
“Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню”, — резюмували військові.
Що передувало
2 червня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях”.