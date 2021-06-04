ООС: боевики от начала суток один раз нарушили "режим тишины"

Что предшествовало
2 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях”.
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Что известно
По состоянию на 7 утра, 4 июня, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, — резюмировали военные.
Что предшествовало
2 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях”.