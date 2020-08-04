ООС: бойовики тричі з гранатометів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, використовуючи гранатомети, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 3 обстріли з боку противника", - повідомили у пресцентрі.
Зокрема, по одному провокативному пострілу з гранатомету ворог здійснив біля населених пунктів Піски, Майорське та Луганське.
На інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався у повній мірі.
"На свідомі провокації з боку противника військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу немає. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням, при цьому українські воїни постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Нині ситуація залишається повністю контрольованою нашими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, з початку проведення ООС на Донбасі знешкодили понад 45 тис. вибухонебезпечних предметів.