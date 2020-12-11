ООС: бойовики тричі відкривали вогонь з гранатомета і стрілецької зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогн, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж цієї доби, 11 грудня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська три рази знехтували режимом припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Так, в напрямку наших позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.
Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Крім того, належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.
"Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 10 грудня російсько-окупаційні війська вісім разів порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи.