ООС: бойовики сім разів відкривали вогонь, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"29 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наших воїнів застосовувавши міномети 120-го калібру, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - повідомили у пресцентрі.
Вранці, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники двічі обстріляли українських захисників поблизу Хутору Вільний. Проти наших воїнів противник вів вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Три рази агресор порушував режим припинення вогню біля Кримського. Спершу російські найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю, а пізніше ворог застосував по наших оборонних укріпленнях ще й міномети калібру 120 мм, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донбасі окупанти обстріляли Кримське, поранено двох бійців ЗСУ
Також окупанти двічі відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Березового. На цій ділянці фронту противник обстрілював наших воїнів з ПТРК, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно було доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 28 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.