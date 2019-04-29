ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог шість разів обстріляв українські позиції із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції наших підрозділів: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Піски.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Золоте-4; з автоматичних станкових гранатометів – біля села Травневе", - зазначили у штабі.
Також повідомляється, що втрат серед українських військовослужбовців немає.
Нагадаємо, протягом квітня 2019 року піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 73 вибухонебезпечних предмети.