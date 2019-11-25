ООС: бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — повідомили у штабі.
Так, чотири обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: двічі неподалік Луганського — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу Кримського — з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а також біля Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив один обстріл по укріпленнях Об’єднаних сил зі стрілецької зброї біля Мар’їнки.
“Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — зазначили в штабі.
Нагадаємо, 24 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.