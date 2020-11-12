ООС: бойовики протягом доби дотримуються "режиму тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби, 12 листопада, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Водночас українські захисники готові адекватно реагувати на будь-які провокації з боку противника", - повідомили у пресцентрі.
Крім того У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.
Так, саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмети.
"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням, дотримуючись домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 11 листопада на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли, у лавах українських військовослужбовців є один поранений.