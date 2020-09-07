ООС: бойовики один раз порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Станом на 12:30 7 вересня, бойовики один раз відкривали вогонь по українських військових - з напрямку від Крутої Балки. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
“Від початку поточної доби, 7 вересня, станом на 12:30, на лінії бойового зіткнення зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Після 9:10 з напрямку від Крутої Балки окупанти здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї та один з РПГ в районі Кам’янки”, - сказав Дмитро Гуцуляк.
За його словами, бойових втрат серед наших героїв-захисників немає.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі загострилась, з гранатомета у Донецькій області обстріляні позиції українських військових біля Шумів.