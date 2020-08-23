ООС: бойовики один раз обстріляли українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник пресцентру Міноборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12.00, задокументовано один факт порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку", - сказав Шаравара.
Поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації застосували підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.
Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає.
"Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Ситуація в зоні проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, 22 серпня було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.