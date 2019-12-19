ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ООС.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
“Внаслідок ворожих обстрілів, сьогодні, 19 грудня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, вчора бойовики 7 разів обстрілювали українські позиції.