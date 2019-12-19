ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Указано, что обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано рядом населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

“В результате вражеских обстрелов, сегодня, 19 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс служба.

Напомним, вчера боевики 7 раз обстреливали украинские позиции.