ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі один раз обстрілювали українські позиції - з гранатометів та кулеметів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00 дня, зафіксовано одну ворожу провокацію, яку противник здійснив вже сьогодні на підступах до села Кримське. Так, близько 11:35 з напрямку населеного пункту Сентянівка окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС та кулеметів крупного калібру. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - сказав Мотузяник.
Він зазначив, що зараз ситуація стабільна і контрольована українськими військовими.
"Бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає", - додав Мотузяник.
Нагадаємо, 5 січня бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції, є загиблі.