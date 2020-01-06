ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. С начала суток боевики на Донбассе один раз обстреливали украинские позиции - из гранатометов и пулеметов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 дня, зафиксировано одну вражескую провокацию, которую противник совершил уже сегодня на подступах к селу Крымское. Так, около 11:35 с направления населенного пункта Сентяновка оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. Наши защитники огонь в ответ не открывали", - сказал Мотузяник.
Он отметил, что сейчас ситуация стабильная и контролируемая украинскими военными.
"Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет", - добавил Мотузяник.
Напомним, 5 января боевики четыре раза обстреливали украинские позиции, есть погибшие.