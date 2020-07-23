ООС: бойовики обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. З початку поточної доби, станом на 12:00, ворог один раз порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не зафіксовано. Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міноборони капітан Михайло Шаравара, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по позиціям підрозділів об’єднаних сил. У період з 06:30 по 07:05 російсько-окупаційні війська вели обстріл зі станкових пританкових гранатометів, позиції українських захисників поблизу Старогнатівки, що на Донецькому напрямку", - сказав Шаравара.
За його словами, на ворожий обстріл українські військові оперативно відповіли з наявних вогневих засобів.
"З початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає", - додав Шаравара.
Нагадаємо, 22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.