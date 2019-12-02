ООС: бойовики не відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі ворожих обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано”, — вказано у повідомленні прес-центру ООС.
У штабі ООС також нагадали, що: “з 28 листопада, набрав чинності новий Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815”.