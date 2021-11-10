ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші"

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В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Реакція української сторони

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.

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