ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Протягом минулої доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Реакція української сторони
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На фронті “Байрактари” будуть використовувати у разі загрози життю українських військових — ЗСУ