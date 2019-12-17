ООС: бойовики два рази обстрілювали українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі два рази порушували режим тиші. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції наших військ на Луганському напрямку", - сказав Праута.
Вказано, що з опівночі противник 35 хвилин зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї з боку Доломітного вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Новолуганського.
А з 7.20 до 7.45 з автоматичних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Кримського.
"Втрат внаслідок цих обстрілів з нашого боку немає", - додав речник Міноборони.
Нагадаємо, 16 грудня бойовики 5 разів обстріляли українські позиції.