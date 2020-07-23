ООС: бойовики два рази обстріляли позиції українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"23 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник на світанку відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки.
Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат у лавах Об’єднаних сил немає. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.