ООС: боевики два раза обстреляли позиции украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"23 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник на рассвете открывал огонь в сторону украинских опорных пунктов вблизи Старогнатовки.
Еще один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, потерь в рядах Объединенных сил нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.