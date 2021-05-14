ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь у бік українських позицій

Цитата:

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 4 порушення з боку російських окупантів", - повідомили у штабі.

Деталі

Поблизу Водяного найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Світлодарська противник здійснив обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Старогнатівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Новотошківське – ще й з великокаліберних кулеметів.

Як наголосили в штабі ООС, на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 258 вибухонебезпечних предметів.

Доповнення

13 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.