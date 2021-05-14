ООС: боевики четыре раза открывали огонь в сторону украинских позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 4 нарушения со стороны российских оккупантов", - сообщили в штабе.
Детали
Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Светлодарска противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
В районе Старогнатовки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Новотошковское - еще и из крупнокалиберных пулеметов.
Как отметили в штабе ООС, на обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 258 взрывоопасных предметов.
Дополнение
13 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.