ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позициї, один військовий загинув

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"З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли у бік позицій Об’єднаних сил. Протягом поточної доби, 27 травня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.

Деталі

Поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар'їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Як наголосили в штабі, Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

26 травня було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.