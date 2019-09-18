ООС: бойовики 4 рази порушили режим тиші

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Упродовж цієї доби ворог 4 рази порушив режим припинення вогню. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Операції об’єднаних сил.

“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” — 2 обстріли.

Нагадаємо, 17 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

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