ООС: бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів порушували режим припинення вогню, один раз застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю. В районі Красногорівки внаслідок снайперського вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП та протитанкові керовані ракети.
Противник 30 разів вдався до вогню по наших позиціях, один раз з яких застосував заборонену Мінськими домовленостями зброю.
Підрозділи Об’єднаних сил стійко утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога.
“На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог продовжив застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю. На Попаснянському та Світлодарському напрямках противник відкривав прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населених пунктів Катеринівка, Світлодарськ та Новолуганське. На Горлівському напрямку ворог відкривав турбуючий вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції в районі населених пунктів Південне та Новгородське”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
На Донецькому напрямку минулої доби було неспокійно. Бойовики із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Авдіївки, Новоселівки Другої, Новотроїцького та Кам’янки. А в районі Красногорівки внаслідок снайперського вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. 12 разів бойовики намагалися змусити українських захисників відкрити вогонь у відповідь. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник відкривав вогонь у районі населених пунктів Богданівка, Водяне, Лебединське. Окрім цього, захисників Широкиного обстріляли протитанковими керованими ракетами та з 82-мм міномету.