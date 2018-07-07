ООС: боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 30 раз нарушали режим прекращения огня, один раз применили запрещенное Минскими договоренностями оружие. В районе Красногоровки в результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты.
Противник 30 раз обратился к огню по нашим позициям, один раз применил запрещенное минскими договоренностями оружие.
Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации боевиков.
“На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие. На Попаснянском и Светлодарск направлениях противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское. На Горловском направлении враг открывал беспокоя огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.
На Донецком направлении прошедшие сутки было неспокойно. Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки, Новотроицкого и Каменки. А в районе Красногоровки результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Больше вражеских обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. 12 раз боевики пытались заставить украинских защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединский. Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета.