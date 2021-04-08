ООС: бойовики 11 разів відкривали вогонь, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, зокрема обстрілявши об'єкти цивільної інфраструктури, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"З початку цієї доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське - зі станкових протитанкових гранатометів.
В районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.
Як наголосили в пресцентрі, внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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Також повідомляється, що російсько-окупаційні війська продовжують військові навчання на полігонах та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.
"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
7 квітня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.