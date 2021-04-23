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ООС: бойовики 10 разів порушили "режим тиші"

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Цитата: 

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у штабі.

Деталі 

Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-го та 120-го калібрів.

У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар'їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу.

Біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 71 вибухонебезпечний предмет.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

22 квітня, було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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