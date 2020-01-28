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ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. 27 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції

Шість обстрілів по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

  • неподалік населеного пункту Піски — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • два рази поруч з Новотроїцьким — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Лебединського — з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Тарамчук — зі станкового протитанкового гранатомету — 6 пострілів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

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Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

  • неподалік Майорського — з гранатометів різних систем;
  • в районі Кіндрашівки Нової — з 82-мм міномету;
  • поряд з Південним — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Новотошківське — зі 120-мм міномету — 5 мін.

Крім того, о 21.50 в районі ділянки розведення № 3, поблизу населеного пункту Богданівка, ворог в черговий раз здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

Вчора, 27 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає.

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