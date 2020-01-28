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ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. 27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

Шесть обстрелов по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • недалеко от населенного пункта Пески — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза рядом с Новотроицким — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Лебединского — из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Тарамчук — со станкового противотанкового гранатомета — 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • неподалеку от Майорского — из гранатометов различных систем;
  • в районе Кондрашовка Новой — с 82-мм миномета;
  • рядом с Южным — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Новотошковское — с 120-мм миномета — 5 мин.

Кроме того, в 21.50 в районе участка разведения № 3, вблизи населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет.

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