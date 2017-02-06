ООН: за рік в Афганістані постраждали від конфлікту понад 3,5 тис. дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Афганістані у 2016 році внаслідок конфлікту постраждали понад 3,5 тис. дітей, що є найвищою цифрою за всю історію спостережень. Про це йдеться у звіті місії підтримки Афганістану Організації Об'єднаних Націй (UNAMA), передає УНН.
"Високі показники постраждалих серед цивільного населення в Афганістані - в 2016 році - 11 тис. 418 убитих або пошкоджених цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про 3 тис. 398 вбитих і 7 тис. 920 поранених.
Як зазначається, кількість постраждалих серед дітей під час конфлікту у 2016 році була найвищою за всю історію спостережень, збільшившись на 24% до 923 загиблих і 2 тис. 589 поранених.
Вказано, що практично один з кожних трьох постраждалих в Афганістані в 2016 році був дитиною.
Нагадаємо, раніше в Афганістані заявили про знищення чотирьох бойовиків "ІД".