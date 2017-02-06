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ООН: за год в Афганистане пострадали от конфликта более 3,5 тыс. детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Афганистане в 2016 году в результате конфликта пострадали более 3,5 тыс. детей, что является самой высокой цифрой за всю историю наблюдений. Об этом говорится в отчете миссии поддержки Афганистана Организации Объединенных Наций (UNAMA), передает УНН.

ООН: за год в Афганистане пострадали от конфликта более 3,5 тыс. детей

"Высокие показатели пострадавших среди гражданского населения в Афганистане - в 2016 году - 11 тыс. 418 убитых или поврежденных гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Речь идет о 3 тыс. 398 убитых и 7 тыс. 920 раненых.

Как отмечается, количество пострадавших среди детей во время конфликта в 2016 году было самым высоким за всю историю наблюдений, увеличившись на 24% до 923 погибших и 2 тыс. 589 раненых.

Указано, что практически один из каждых трех пострадавших в Афганистане в 2016 году был ребенком.

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