ООН: за год в Афганистане пострадали от конфликта более 3,5 тыс. детей

"Высокие показатели пострадавших среди гражданского населения в Афганистане - в 2016 году - 11 тыс. 418 убитых или поврежденных гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Речь идет о 3 тыс. 398 убитых и 7 тыс. 920 раненых.

Как отмечается, количество пострадавших среди детей во время конфликта в 2016 году было самым высоким за всю историю наблюдений, увеличившись на 24% до 923 погибших и 2 тыс. 589 раненых.

Указано, что практически один из каждых трех пострадавших в Афганистане в 2016 году был ребенком.