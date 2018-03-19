ООН: утримувані по обидва боки на Донбасі розповіли про жорстоке поводження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В ООН занепокоєні через умови перебування утримуваних осіб по обидві сторони лінії зіткнення в Україні. Про це під час презентації 21-ї доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає УНН.
"27 грудня 2017 року відбулося звільнення 307 осіб, згідно з механізмом "всіх на всіх", передбаченим Мінськими угодами. Проводячи конфіденційні співбесіди з обох боків лінії розмежування з 64 особами, які були звільнені, ми отримали суттєву інформацію щодо умов тримання під вартою і порушень прав людини і зловживань. Всі, кого ми інтерв’ювали, повідомляли про нелюдські умови тримання, катування, жорстоке поводження, включаючи випадки сексуального насильства, загроз насильства і порушень гарантій справедливого судового розгляду", - розповіла голова місії.
Зокрема, моніторингова місія ООН змогла з’ясувати становище людей, затриманих на території, контрольованій збройними угрупуваннями, де, за словами Ф.Фрейзер, досі відмовляють представникам місії у доступі до об’єктів, де цих осіб тримають під вартою, і не забезпечують можливості прямої співбесіди з ними.
"Зібрані нами свідчення під час інтерв’ю, так само як і додаткові 113 конфіденційних інтерв’ю, підтверджують факти, про які говорили. Так само, ми задокументували 21 випадок гідних довіри обвинувачень в свавільному триманні під вартою, жорстокому поводженні і катуваннях, сексуальному насильстві по обидві сторони лінії розмежування", - повідомила вона.
За словами Ф.Фрейзер, за чотири роки роботи місії ООН було з’ясовано, що практика жорстокого поводження з утримуваними в Україні глибоко вкорінена.
"Ми закликаємо сторони дати можливість належним чином документувати всі обвинувачення в катуваннях і забезпечити середовища, в яких потерпілих можна було б вислухати", - додала вона.
Нагадаємо, в ООН констатували зменшення кількості жертв серед цивільних на Донбасі.