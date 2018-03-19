ООН: утримувані по обидва боки на Донбасі розповіли про жорстоке поводження

ukru
Ексклюзив
14:20 • 31243 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 36929 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 151724 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 123739 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 187217 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 165776 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 207203 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 204368 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 239681 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 133945 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.6 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 142471 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 201865 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 136601 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 70198 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 52513 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 31253 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 151733 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 187224 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 201856 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 194857 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 30207 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 27305 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 36743 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 52513 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 70198 перегляди
Актуальне
ООН: утримувані по обидва боки на Донбасі розповіли про жорстоке поводження

ООН: утримувані по обидва боки на Донбасі розповіли про жорстоке поводження

Київ • УНН

 • 8472 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. В ООН занепокоєні через умови перебування утримуваних осіб по обидві сторони лінії зіткнення в Україні. Про це під час презентації 21-ї доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає УНН.

"27 грудня 2017 року відбулося звільнення 307 осіб, згідно з механізмом "всіх на всіх", передбаченим Мінськими угодами. Проводячи конфіденційні співбесіди з обох боків лінії розмежування з 64 особами, які були звільнені, ми отримали суттєву інформацію щодо умов тримання під вартою і порушень прав людини і зловживань. Всі, кого ми інтерв’ювали, повідомляли про нелюдські умови тримання, катування, жорстоке поводження, включаючи випадки сексуального насильства, загроз насильства і порушень гарантій справедливого судового розгляду", - розповіла голова місії.

Зокрема, моніторингова місія ООН змогла з’ясувати становище людей, затриманих на території, контрольованій збройними угрупуваннями, де, за словами Ф.Фрейзер, досі відмовляють представникам місії у доступі до об’єктів, де цих осіб тримають під вартою, і не забезпечують можливості прямої співбесіди з ними.

"Зібрані нами свідчення під час інтерв’ю, так само як і додаткові 113 конфіденційних інтерв’ю, підтверджують факти, про які говорили. Так само, ми задокументували 21 випадок гідних довіри обвинувачень в свавільному триманні під вартою, жорстокому поводженні і катуваннях, сексуальному насильстві по обидві сторони лінії розмежування", - повідомила вона.

За словами Ф.Фрейзер, за чотири роки роботи місії ООН було з’ясовано, що практика жорстокого поводження з утримуваними в Україні глибоко вкорінена.

"Ми закликаємо сторони дати можливість належним чином документувати всі обвинувачення в катуваннях і забезпечити середовища, в яких потерпілих можна було б вислухати", - додала вона.

Нагадаємо, в ООН констатували зменшення кількості жертв серед цивільних на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$278.66
Brent
$73.19
Bitcoin
$86,974.70
S&P 500
$5,758.38
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,051.50
Ethereum
$2,031.40