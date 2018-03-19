ООН: утримувані по обидва боки на Донбасі розповіли про жорстоке поводження

КИЇВ. 19 березня. УНН. В ООН занепокоєні через умови перебування утримуваних осіб по обидві сторони лінії зіткнення в Україні. Про це під час презентації 21-ї доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає УНН.