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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 3137 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11096 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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11:47 • 71146 просмотра

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ООН: удерживаемые с обеих сторон на Донбассе рассказали о жестоком обращении

ООН: удерживаемые с обеих сторон на Донбассе рассказали о жестоком обращении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В ООН обеспокоены из-за условий пребывания удерживаемых лиц по обе стороны линии соприкосновения в Украине. Об этом во время презентации 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает УНН.

"27 декабря 2017 года произошло освобождение 307 человек, согласно механизму "всех на всех", предусмотренному минскими соглашениями. Проводя конфиденциальные собеседования с обеих сторон линии разграничения с 64 лицами, которые были освобождены, мы получили существенную информацию об условиях содержания под стражей и нарушениях прав человека и злоупотреблений. Все, кого мы интервьюировали, сообщали о нечеловеческих условиях содержания, пытках, жестоком обращении, включая случаи сексуального насилия, угрозах насилия и нарушениях гарантий справедливого судебного разбирательства", - рассказала глава миссии.

В частности, мониторинговая миссия ООН смогла выяснить состояние людей, задержанных на территории, контролируемой вооруженными группировками, где, по словам Ф.Фрейзер, до сих пор отказывают представителям миссии в доступе к объектам, где этих лиц содержащат под стражей, и не обеспечивают возможности прямого собеседования с ними.

"Собранные нами показания во время интервью, так же как и дополнительные 113 конфиденциальных интервью, подтверждают факты, о которых говорили. Также мы задокументировали 21 случай достойных доверия обвинений в произвольном содержании под стражей, жестоком обращении и пытках, сексуальном насилии по обе стороны линии разграничения", - сообщила она.

По словам Ф.Фрейзер, за четыре года работы миссии ООН было выяснено, что практика жестокого обращения с содержащимися в Украине глубоко укоренена.

"Мы призываем стороны дать возможность должным образом документировать все обвинения в пытках и обеспечить среду, в которых пострадавших можно было бы выслушать", - добавила она.

Напомним, в ООН констатировали уменьшение количества жертв среди гражданских на Донбассе.

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