ООН: унаслідок війни 2,2 млн людей не мають доступу до медицини на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Унаслідок збройного конфлікту на Донбасі 2,2 мільйони людей в Україні не мають доступу до медицини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт ООН та брифінг щодо гуманітарної ситуації на Донбасі.
“Плачевна ситуація з послугами охорони здоров'я. В результаті конфлікту 2,2 млн людей не мають доступу до медицини”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Україна стала світовим лідером за кількістю жертв підриву на мінах, також в ООН додали, що фіксуються напади на систему забезпечення питною водою: “постійні напади на систему водопостачання та обслуговуючий персонал. У 2017 році таких атак було 135, а за перші 3 місяці цього року — 20. З перебоями і нестачею води стикаються 3,4 млн осіб”.